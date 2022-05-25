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В соколином центре на Камчатке появились первые птенцы

В камчатском питомнике появились первые птенцы редких камчатских соколов

Фото: телеграм-канал «Абрамченко В.В.»

Первые птенцы редких камчатских соколов появились в Камчатском соколином центре. Об этом заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила в своем Telegram-канале.

Как напомнила Абрамченко, камчатский питомник этой зимой принял 42 пары соколов — работа по сохранению и репродукции редких видов птиц началась по поручению президента России Владимира Путина. По ее мнению, создание таких центров важно для орнитологического баланса, восстановления популяции птиц редких хищных пород и противодействия браконьерству.

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«А еще возрождение соколиных традиций в России будет способствовать развитию сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Кстати, при создании центра тесно работали с экспертами в том числе из арабских стран», — написала она.

Первый международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород начал работу в Мильковском районе Камчатского края в феврале. Проект является резидентом ТОР «Камчатка». По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, помимо восстановления популяции соколов, необходимо привлечь внимание к редким птицам — например, пригласить арабских партнеров к тренировкам птиц, а также наладить поставки кречетов в арабские страны.

Ранее в мае уральские орнитологи питомника «Холзан» запланировали подкинуть в лес два десятка птенцов балобанов, чтобы спасти краснокнижных птиц от вымирания. Специалисты также ищут волонтеров, которые будут наблюдать за балобанами в дикой природе и помогать им адаптироваться.

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Дарья Рыбак
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