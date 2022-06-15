Названа самая конкурентоспособная экономика мира

Bloomberg: экономика Дании получила первое место среди всех рыночных экономик мира

Самой конкурентоспособной экономикой мира по версии IMD (International Institute for Management Development) Business School в 2022 году признана Дания. Первенство, которое страна получила впервые за 34 года, обусловлено тем, что она лучше всех справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. До этого Дания занимала третье место, сообщает Bloomberg.

Дания является самой цифровизованной и «зеленой» страной в мире и на данный момент занимает первое место среди рыночных экономик благодаря успешной политике, направленной на устойчивое развитие, и толчку со стороны гибкого корпоративного сектора, прокомментировал профессор IMD Артуро Брис (Arturo Bris).

Наряду с другими скандинавскими странами Дании удалось эффективнее всего справиться с кризисом во время COVID-19. Копенгаген превзошел своих богатых конкурентов за счет того, что в стране оказывалась устойчивая социальная помощь, а также сохранялся низкий уровень долга и слабая зависимость от туризма. При этом безработица в скандинавском государстве на протяжении 14 лет находится на самом низком уровне, а ВВП страны, вероятно, вырастет в 2022 году на 3,4 процента, по данным правительства.

Согласно новым данным отчета, второе место заняла Швейцария, а третье – Сингапур. Далее следуют Швеция, Гонконг и Нидерланды. В отчетах IMD уже шесть лет ежегодно публикуются исследования, в которых отражается потенциал и готовность 64 экономик к внедрению и освоению цифровых технологий как ключевого фактора экономического преобразования в правительстве, бизнесе и обществе в целом.