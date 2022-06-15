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В России заявили о преодолении сложностей с поставками лекарств

Глава Минздрава Мурашко заявил о преодолении сложностей с поставками лекарств
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Сложности, которые были связаны с поставками и вводом на российский рынок лекарств, преодолены. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

«Вот этот сложный период, который идет по установке новых каналов поставки, системы маркировки, своевременности ввода и так далее, адаптации, прошел определенно», — отметил глава Минздрава.

Он добавил, что каждому региону доступна система сбора данных по лекарственным препаратам, которая отслеживает ввод в гражданский оборот и все проводимые закупки.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко заявил, что запасов лекарств для россиян-льготников хватит на срок от шести до девяти месяцев. Он также уточнил, что российский амбулаторный сегмент, а также стационар на данный момент обеспечены в рамках госзакупок.

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Никита Абрамов
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