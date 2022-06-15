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Массовая драка с ножами и бутылками возле московского театра попала на видео

У Губернского театра в Москве около 40 человек устроили драку с ножами и попали на видео

Возле Московского Губернского театра на юго-востоке столицы около 40 человек устроили драку с ножами и бутылками. Видео от очевидцев происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На появившихся кадрах видно, как у московского театра собирается толпа. Собравшиеся начинают спорить, через некоторое время словесный конфликт перерастает в массовую драку.

Позже удалось установить, что потасовка продолжалась незначительное время. К моменту прибытия полицейских большая часть конфликтующих разбежалась. Однако одного участника драки задержали и составили на него протокол за мелкое хулиганство.

Оперативники продолжают выяснять все обстоятельства, приведшие к потасовке.

Ранее в Москве на Новорязанской улице произошла массовая драка, были задержаны 12 человек.

Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении нарушителей протоколы по административным статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве.

Что делать?
Анна Щербакова
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