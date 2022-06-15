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Гражданским машинам открыли путь из Донбасса в Крым через Мариуполь

Член ВГА Рогов: маршрут из Донбасса в Крым через Мариуполь открыт для гражданских машин

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил, что маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей. Об этом он рассказал ТАСС.

Он отметил, что данный путь подходит не только для военных перевозок. «Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию», — поделился с агентством член ВГА Запорожской области.

При этом Рогов предупредил, что есть много желающих воспользоваться данным маршрутом. В связи с этим на границе наблюдаются очереди, поскольку «она под такой наплыв не была рассчитана».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Минобороны России и РЖД создали все необходимые условия для скорого возобновления железнодорожного движения на шести участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.

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Марина Совина
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