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Названа причина активности Дмитрия Медведева в социальных сетях

Политолог Гращенков считает, что Дмитрий Медведев претендует на новый пост

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, скорее всего, претендует на новый пост. Его задача сегодня — перевести свою политическую активность в безусловный политический актив, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причину «оживления» Медведева в социальных сетях.

Позиция Медведева

Медведев опубликовал новый пост в своем Telegram-канале, где выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. Публикация сразу привлекла к себе активное внимание со стороны СМИ.

Можно сказать, что Медведев зачастил. Совсем недавно был коротенький пост, который набрал миллионы просмотров, как он ненавидит, предположительно, Запад

Илья Гращенковполитолог

«Исходя из такой активности, можно сделать некоторые выводы, что не только для выживания в политической системе, но и для лидерства Медведев пытается обособиться от имиджа главного либерала», — считает Гращенков.

При этом политолог убежден, что, являясь заместителем председателя Совета Безопасности, Медведев должен придерживаться определенной политики.

«Он, конечно, уравновешивает еще больших ястребов и силовиков. Его риторика должна быть максимально ястребиной, хотя по факту ястребом он не является. Поэтому он за счет риторики старается доказать, что тоже поддерживает этот курс», — заявил директор Центра развития региональной политики.

Кто такие ястребы в политике?

Понятие «ястреб» в политике применяется к тем военно-политическим деятелям, которые являются сторонниками военных конфликтов и считают, что все политические разногласия необходимо решать с помощью военной техники.

Новый пост

Гращенков уверен, что Медведев планирует занять в будущем новый пост.

«Медведев — единственный у нас в стране, кто имеет опыт президента, не являясь им сейчас. Безусловно, эти знания могут быть востребованы на каком-то новом треке после окончания специальной операции. В стране может понадобиться новое правительство. Медведев, видимо, эту нишу хочет забить», — заключил политолог.

Как минимум политическим блогером, активно читаемым в Telegram, он уже стал. Теперь стоит задача перевести его политическую активность в безусловный политический актив

Илья Гращенковполитолог

Ранее Медведев в своем Telegram-канале ответил на вопрос о «резких» постах в социальных сетях. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он.

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Алена Шевченко
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