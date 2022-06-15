В Абхазии заявили о нарушениях границы самолетами НАТО

Президент Абхазии Бжания заявил о нарушениях госграницы разведывательными самолетами НАТО

В Абхазии правоохранители фиксируют огромное количество нарушений государственной границы разведывательными самолетами НАТО. Об этом президент страны Аслан Бжания заявил на торжественном собрании по случаю 30-летнего юбилея Государственной службы охраны республики, передает ТАСС.

Бжания предположил, что разведывательные самолеты НАТО могут фиксировать на территории Абхазии перемещения войск и возводящиеся инженерные сооружения. По его мнению, это свидетельствует о подготовке Североатлантического альянса к «серьезным испытаниям» и «серьезным военным акциям».

Он призвал усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны и поддерживать на «самом высшем уровне» взаимодействие с российской Федеральной службой охраны (ФСО).