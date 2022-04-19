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Губернатор Калининградской области рассказал об активности самолетов НАТО

Алиханов рассказал, что активность самолетов НАТО у Калининградской области ниже обычного
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал об активности самолетов-разведчиков НАТО у границ региона в интервью РИА Новости.

По словам Алиханова, в начале проведения спецоперации России разведывательная активность самолетов альянса была достаточно большая. «Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного», — добавил он.

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Марина Совина
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