FT сообщила об отказе Турции от переговоров с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО

Турция отказалась вести переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении этих стран в НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этих переговорах планировалось найти решение, которое позволит Анкаре одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс. Одним из главных условий для проведения этой встречи со стороны Турции было предоставление конкретных предложений Финляндией и Швецией по прекращению связей этих стран с Рабочей партией Курдистана.

«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей... но мы к этому еще не пришли», — заявил изданию источник в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция до сих пор не получила ответа от властей Швеции и Финляндии по поводу ряда ультиматумов, которые Анкара поставила перед странами. По словам министра, Турция продолжит блокировать включение стран в состав альянса, пока те не примут ее условия.