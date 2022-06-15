На юге России захотели создать новый современный курорт

Глава компании «Конструктор Путешествий»: необходимо создать новый курорт на юге России

На юге России необходимо создать новый современный курорт с применением передовых технологий и генеральным планированием. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный директор компании «Конструктор Путешествий» Алексей Кожевников, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По его словам, в настоящее время осуществляется поддержка инвестпроектов, в результате которых появятся отели, рассчитанные на 150–200 номеров. Однако спикер захотел рассмотреть «по-настоящему амбициозный проект».

Идею Кожевникова поддержала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова. При этом она отметила, что воплощение этого проекта обойдется очень дорого.

Чиновница добавила, что в теплых регионах не хватает комплексного курорта с современной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что в Крыму и Краснодарском крае захотели построить модульные трехзвездочные отели для размещения большего числа отдыхающих.