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На Юге России захотели построить быстровозводимые отели

Ростуризм: в Крыму и Краснодаре собираются построить модульные трехзвездочные гостиницы

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

На Юге России — в Крыму и Краснодарском крае — захотели построить быстровозводимые отели для размещения большего числа отдыхающих. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Парламентская газета».

По ее словам, из-за активного роста туристического потока внутри страны власти собираются приступить к возведению модульных трехзвездочных гостиниц уже в этом курортном сезоне.

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Как отмечает издание, 21 апреля кабмин решил выделить четыре миллиарда рублей на строительство таких гостиниц в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также на Камчатке.

В апреле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма и предсказал десятикратный потенциал для его развития.

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Ксения Мельникова
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