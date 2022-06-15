Очевидец рассказал о падении матери с ребенком из окна в Москве

Очевидец падения матери с ребенком из окна в Москве заявил, что они кричали «помогите»

Мать с ребенком, которые выпали из окна в Москве, кричали «помогите». Об этом рассказал очевидец происшествия, сообщает РЕН ТВ.

«Услышала крики "помогите", подумала, что собака укусила кого-то или грабят кого. Побежала оттуда [с другой части двора], уже все убрали. Скорая уже уехала. Упали с третьего этажа», — рассказала местная жительница.

По утверждению телеканала, ребенок, который погиб из-за падения, был из многодетной семьи. Отец детей прибыл на место происшествия с работы — он разговаривал с сотрудниками полиции и успокаивал сыновей.

Об инциденте в жилом доме на шоссе Энтузиастов стало известно в среду, 15 июня. Предварительно, мать попыталась удержать ребенка, однако выпала вместе с ним из окна. Ребенок погиб на месте, женщине оказывается медицинская помощь.

15 июня в подмосковном Подольске семилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа дома и погиб. Несовершеннолетняя россиянка жила в неполной семье — ее воспитывали мать с сожителем.