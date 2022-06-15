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В Подмосковье ребенок выпал с 11 этажа и погиб

В Подмосковье в Климовске семилетний ребенок выпал из окна 11 этажа и погиб

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В подмосковном Подольске семилетний ребенок выпал из окна 11 этажа дома и погиб. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошел в микрорайоне Климовск. После гибели девочки следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как утверждает РЕН ТВ, ребенок хотел закрыть окно из-за дождя и выпал. Несовершеннолетняя россиянка жила в неполной семье — ее воспитывали мать с сожителем.

Телеканал сообщает, что мать ребенка привела дочку из садика, после чего сама пошла на работу. По предварительным данным, погибшая девочка была гражданкой Белоруссии.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки — он упал на бетонную лестницу. Ребенок выжил, его госпитализировали.

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Анастасия Шейкина
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