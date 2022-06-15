В Кремле ответили на вопрос о признании талибов

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что речи о признании талибов в России пока не идет

Речи о признании боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) на данный момент не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент об этом речи не идет, мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно», — ответил представитель Кремля на вопрос о признании в России афганских властей.

14 февраля 2003 года движение Талибан признано Верховным судом России террористической организацией, чья деятельность на территории страны запрещена.

Ранее глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил о существовании перспектив признания Москвой правительства боевиков «Талибана». Он подчеркнул, что первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в Афганистане.