Два теплохода столкнулись в российском порту

В порту Новороссийска столкнулись теплоходы Sun Unicorn и Abanoz

В порту города Новороссийска произошло столкновение двух теплоходов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

По данным ведомства, ночью 15 июня теплоход Sun Unicorn во время отшвартовки врезался кормой в судно Abanoz, после чего зацепил причал контейнерного терминала. Среди членов экипажей кораблей никто не пострадал.

Краснодарские следователи организовали комплекс мероприятий для оценки ущерба и восстановления картины происшествия. Они провели осмотр места происшествия, причала и теплоходов, а также опросили экипажи теплоходов.

Ранее в Санкт-Петербурге в опору Дворцового моста врезался теплоход с людьми на борту. На кадрах с моментом происшествия видно, как корабль таранит опору сооружения.