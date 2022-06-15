Блогерша назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью

TikTok-блогерша Анита: футболки с венгерским рукавом не подходят девушкам с большой грудью

Блогерша Анита из Дубая назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом @gorgeous_anita заявила, что обладательницам подобных бюстов не подходят изделия с рукавом-доломаном, или венгерским рукавом — с широкой проймой, открывающей зону подмышки. По ее словам, наряды в данном стиле добавляют нежелательный объем и делают фигуру визуально более широкой.

В то же время вместо предмета гардероба указанной модели пользовательница порекомендовала приобретать футболки с прямыми рукавами.

Ролик стал вирусным, набрав более восьми миллионов просмотров за два дня. При этом мнения зрителей насчет совета инфлюэнсерши разделились. «Буду носить то, что захочу», «Девушки, выбирайте одежду, которая вам нравится, не слушайте стилистов», «Это действительно полезно! Теперь я поняла, почему всегда выгляжу крупнее», — отметили они в комментариях под публикацией.

В мае стилистка Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые женщины с большой грудью допускают при выборе одежды. Модный редактор упомянула, что многие девушки с объемным бюстом покупают слишком тесные рубашки. По этой причине планка и ткань вещи топорщатся, а пуговицы расходятся в области груди при движении.