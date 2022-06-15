В России объяснили риторику США о вреде антироссийских санкций

Политолог Дудаков заявил, что не стоит ждать изменений американской санкционной политики

Заявление заместителя министра финансов США Адевале Адейемо носит исключительно риторический характер. Ожидать изменений американской санкционной политики не стоит, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил риторику США о вреде антироссийских санкций.

Риторика США

Вашингтон обеспокоен избыточным использованием санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. По его словам, ведомству потребовался дополнительный персонал, чтобы проанализировать экономику РФ и ее взаимосвязи с глобальной экономикой. Ключевой задачей Адейемо назвал попытку выяснить, как лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для экономики Соединенных Штатов.

В этом заявлении не нужно пытаться найти глубокий смысл Малек Дудаков политолог-американист

«Адевале Адейемо сказал то, что со стороны США мы слышим на протяжении последних месяцев: "Антироссийские санкции уже вредят западным странам, поэтому давайте, например, мы будем снимать санкции с поставок удобрений из России". Теперь речь зашла о санкциях, связанных с энергетикой», — сообщил Дудаков.

При этом политолог убежден, что о смене санкционной политики в Вашингтоне разговор не идет. Потому что среди политиков такую идею поддерживает меньшинство. Однако среди населения процент тех, кто чувствует влияние антироссийских санкций и хотел бы их смягчения, составляет уже больше 50 процентов, заявил американист.

Это просто декоративное заявление. На смену политики оно не повлияет Малек Дудаков политолог-американист

«Сейчас мы услышали подобное заявление официально, но на уровне риторики. Также стих вопрос о том, что если санкционная политика задевает интересы Вашингтона, то необходимо корректировать санкции. Но саму санкционную политику Вашингтон менять не будет», — считает он.

Последствия от санкций для США и ЕС

Дудаков уверен, что США чувствуют на себе последствия от антироссийской политики меньше, чем страны Евросоюза.

Американцы менее зависимы от России, чем Евросоюз Малек Дудаков политолог-американист

«Заявление заместителя министра финансов США показывает, что уже и США приходится расплачиваться за свою политику. Хотя американцы понимают, что основной урон несут не они, а европейские страны», — заключил американист.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Политик подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер». Он обратил внимание, что и Соединенные Штаты, и их союзники понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к ним.