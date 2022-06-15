В США обеспокоились избыточным использованием санкций против России

Замминистра финансов США Адейемо обеспокоен, что санкции против России станут избыточными

Вашингтон обеспокоен избыточным использованием санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, его слова приводит РИА Новости.

«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил чиновник. По его словам, ведомству потребовался дополнительный персонал, чтобы проанализировать экономику РФ и ее взаимосвязи с глобальной экономикой. Ключевой задачей Адейемо назвал попытку выяснить, как лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для экономики США.

Обходные пути

14 июня Минфин США разрешил проводить с подсанкционными российскими банками операции, связанные с оплатой топлива, до 5 декабря. Ведомство выпустило соответствующую генеральную лицензию. Она распространяется на ВЭБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк, а также российский Центробанк. Все они весной попали под блокирующие санкции США из-за спецоперации России на Украине. Кроме того, отсрочка распространяется на сделки по покупке природного и сжиженного природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».

Также Bloomberg узнал, что власти США начали тайно подначивать сельскохозяйственные и транспортные компании увеличивать закупки удобрений у России на фоне снижения их поставок из-за антироссийских санкций. По информации агентства, ЕС и США ввели исключения в свои ограничения на ведение бизнеса с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Но многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить режим рестрикций. В Вашингтоне «сильно удивились» излишней осторожности бизнеса и стали искать способы побудить их наращивать поставки удобрений из России.

Директор Института демократии Патрик Бэшем выяснил, что в США поддержка санкций против России снизилась среди населения из-за внутренних проблем страны. По его словам, в преддверии промежуточных выборов в конгресс американцы с меньшим энтузиазмом поддерживают решения администрации президента Джо Байдена и полагают, что властям следует сосредоточиться на решении таких вопросов, как рекордная инфляция и рост цен на топливо.

Налог Путина

10 июня президент США Джо Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

До этого Байден называл рекордную инфляцию в США проклятием и «подорожанием Путина» как последствие украинского кризиса, отрицая инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.

Кроме того, глава Белого дома нашел еще одно объяснение росту цен на бензин и инфляции в стране. По утверждению Байдена, сложившаяся экономическая ситуация связана с помощью Украине. «Это субпродукт, который мы ожидали после того, как решили помогать Киеву. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО», — сказал он.

Изменений не ожидается

Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. «В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — пояснил он.

Вудхаус подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер». Он обратил внимание, что и Соединенные Штаты и их союзники понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к ним.