В США обеспокоились избыточным использованием санкций против России
Вашингтон обеспокоен избыточным использованием санкций против России. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, его слова приводит РИА Новости.
«Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — отметил чиновник. По его словам, ведомству потребовался дополнительный персонал, чтобы проанализировать экономику РФ и ее взаимосвязи с глобальной экономикой. Ключевой задачей Адейемо назвал попытку выяснить, как лучше ударить по российской экономике и минимизировать при этом последствия для экономики США.
Обходные пути
14 июня Минфин США разрешил проводить с подсанкционными российскими банками операции, связанные с оплатой топлива, до 5 декабря. Ведомство выпустило соответствующую генеральную лицензию. Она распространяется на ВЭБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк, а также российский Центробанк. Все они весной попали под блокирующие санкции США из-за спецоперации России на Украине. Кроме того, отсрочка распространяется на сделки по покупке природного и сжиженного природного газа, угля, древесины и урана, «производства, передачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую и из возобновляемых источников».
Также Bloomberg узнал, что власти США начали тайно подначивать сельскохозяйственные и транспортные компании увеличивать закупки удобрений у России на фоне снижения их поставок из-за антироссийских санкций. По информации агентства, ЕС и США ввели исключения в свои ограничения на ведение бизнеса с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Но многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить режим рестрикций. В Вашингтоне «сильно удивились» излишней осторожности бизнеса и стали искать способы побудить их наращивать поставки удобрений из России.
Директор Института демократии Патрик Бэшем выяснил, что в США поддержка санкций против России снизилась среди населения из-за внутренних проблем страны. По его словам, в преддверии промежуточных выборов в конгресс американцы с меньшим энтузиазмом поддерживают решения администрации президента Джо Байдена и полагают, что властям следует сосредоточиться на решении таких вопросов, как рекордная инфляция и рост цен на топливо.
Налог Путина
10 июня президент США Джо Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — подчеркнул он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.
До этого Байден называл рекордную инфляцию в США проклятием и «подорожанием Путина» как последствие украинского кризиса, отрицая инфляционную накачку экономики во время пандемии коронавируса.
Кроме того, глава Белого дома нашел еще одно объяснение росту цен на бензин и инфляции в стране. По утверждению Байдена, сложившаяся экономическая ситуация связана с помощью Украине. «Это субпродукт, который мы ожидали после того, как решили помогать Киеву. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО», — сказал он.
Изменений не ожидается
Вашингтон решил продолжать ужесточать режим санкций против России в будущем. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус. «В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости — в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», — пояснил он.
Вудхаус подчеркнул, что Белый дом продолжит сохранять и расширять «масштаб и интенсивность принимаемых мер». Он обратил внимание, что и Соединенные Штаты и их союзники понимали, что столкнутся с побочными эффектами санкций, и были готовы к ним.