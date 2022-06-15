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Ежедневное питание в «Макдоналдсе» приковало мужчину к постели

Daily Mirror: 215-килограммовый австралиец оказался прикованным к постели из-за фастфуда

Фото: Bradley Kanaris / Getty Images

Житель Австралии ежедневно питался в «Макдоналдсе» и оказался прикованным к постели из-за слишком большого веса. Об этом сообщает Daily Mirror.

31-летний Дамиан Бургойн рассказал, что он и его братья росли без отца. В 14 лет австралиец впервые устроился на работу в «Макдоналдс». Именно тогда он пристрастился к фастфуду, и следующие 14 лет жизни завтракал, обедал и ужинал бургерами, картошкой фри, наггетсами и запивал все газировкой или молочными коктейлями.

По подсчетам Бургойна, он ежедневно тратил около 130 австралийских долларов (более пяти тысяч рублей) на еду, а к 28 годам его расходы на вредную пищу достигли как минимум 250 тысяч австралийских долларов (более 10 миллионов рублей). Мужчина признался, что использовал фастфуд еще и как способ успокоиться и отвлечься, так как со школьных лет испытывал проблемы с общением со сверстниками и особенно с девушками. Неправильное питание привело к тому, что его вес составил 215 килограммов.

«Я целыми днями смотрел телевизор и мечтал жить так, как люди оттуда. А в реальности весил две сотни килограммов и буквально жил в постели, ожидая смерти», — рассказал Бургойн. Он объяснил, что сначала появились проблемы с движением, потом повысилось чувство тревоги из-за опасений показываться людям, а затем началась депрессия.

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Все изменилось, когда мужчина узнал об операции по уменьшению желудка для людей с ожирением. Он отправился на прием к врачу и спустя два месяца ему сделали операцию. Бургойн сбросил 127 килограммов за два с половиной года и стал весить около 88 килограммов.

Австралиец начал следить за питанием: он отказался от фастфуда и делает выбор в пользу натуральной пищи. Помимо этого, Бургойн тренируется шесть раз в день. «Я больше не страдаю от тревоги и депрессии. Я живу полной жизнью и достигаю поставленных целей. Я горжусь собой, я красивый мужчина и впервые в жизни мне нравится, как я выгляжу!» — подытожил он свой рассказ.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова развеяла популярный миф о том, что, если много тренироваться, можно постоянно питаться фастфудом. Для правильного питания худеющим нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, а гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы.

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Евгения Черкасова
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