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Ученый из США предрек миру более сильные стихийные бедствия

Associated Press: стихийные бедствия в мире станут более интенсивными

Фото: Getty Images

В понедельник, 13 июня, Йеллоустоунский национальный парк в США пострадал от серьезного наводнения, вызванного ливнями и быстрым таянием снега. В результате бывший профессор по вопросам окружающей среды и природных ресурсов Вермонтского университета Роберт Мэннинг предрек, что стихийные бедствия в будущем станут еще более интенсивными, сообщает Associated Press.

«Мы, конечно, знаем, что изменение климата вызывает больше стихийных бедствий, больше пожаров и более серьезных возгораний, больше наводнений и более сильных наводнений. Эти вещи будут происходить, и они будут происходить, вероятно, намного интенсивнее, чем до этого», — заявил Мэннинг. По мнению ученого Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе, человечеству также стоит ожидать подобного или даже более серьезного стихийного бедствия — если не в Йеллоустоуне, то в какой-то другой точке мира.

В день наводнения в национальном парке уровень воды в реках Йеллоустоун, Стиллуотер и Кларкс-Форк поднялся до рекордного уровня и вызвал оползни, а курс одного из водоемов изменился. Потоки воды повалили телефонные столбы и заборы и проделали глубокие трещины в земле рядом с сотнями домов. Несколько мостов, дорог, а также сотни жилищ в ближайших населенных пунктах оказались залиты и разрушены, а более 10 тысячам отдыхающих пришлось покинуть территорию.

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Жертв и пострадавших от стихийного бедствия нет, однако парк пришлось закрыть на срок до недели и более. Согласно некоторым прогнозам метеорологов, экстремальное погодное явление вернется в Йеллоустоунский парк в ближайшие выходные.

Ранее, в феврале, исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США объявили в своем докладе, что Нью-Йорк и Майами окажутся под угрозой наводнений из-за роста уровня моря. По их прогнозам, в ближайшие три десятилетия он повысится сильнее, чем за последние сто лет.

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