Российская стилистка назвала главные антитренды в одежде на лето 2022 года

The Voice Mag: стилистка Сабина Мухотасова назвала пижамы антитрендом лета 2022 года

Российская стилистка Сабина Мухотасова назвала главные антитренды в одежде на лето 2022 года. Ее комментарии приводит модный журнал The Voice Mag.

В первую очередь Мухотасова призвала россиянок отказаться от пижам. «Тренд на них начал набирать обороты с карантина и плавно перекочевал в наш повседневный гардероб», — рассказала эксперт и отметила, что упомянутый комплект одежды популяризировали бизнесвумен Ким Кардашьян и актриса Сара Джессика Паркер. Но в то же время специалистка уточнила, что пижаму можно заменить на атласные и шелковые костюмы с топами, шортами и юбками.

Помимо этого, в рейтинг антитрендов Мухотасова включила велосипедки, рваные джинсы и джинсы скинни. По ее словам, два последних варианта давно вышли из моды. Однако автор материала предложила читательницам, которые не могут отказаться от данных моделей, надевать под облегающие брюки объемный верх или присмотреться к таким фасонам, как Mom Jeans (джинсы с завышенной талией и с прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»).

В заключение модный эксперт особо выделила поясные сумки. «В практичности сумки мы не сомневаемся, в ней можно носить необходимые вещи и руки при этом держать свободными. Но, к сожалению, не все удобное вечно, и ажиотаж вокруг нее уже поутих», — уточнила она и привела в пример моделей Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые ранее часто попадали в объективы папарацци с названным аксессуаром, а теперь начали выбирать другие сумки.

Ранее в июне редактор электронного журнала Woman.ru Эка Джавахадзе перечислила антитренды обуви 2022 года. По мнению стилистки, немодными моделями считаются босоножки с большим количеством декоративных деталей, кожаные туфли на платформе с тонким каблуком, а также варианты с открытой пяткой и носком.