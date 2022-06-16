Глава украинской делегации признал слабость Киева в переговорах с Россией

Глава украинской делегации Арахамия признал слабость позиции Киева в переговорах с Россией

Глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах, признал слабость Киева в ходе диалога с Россией. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

Находясь с визитом в Вашингтоне он сообщил, что, даже сейчас, когда переговоры «фактически заморожены», представители сторон «единожды или дважды в неделю» созваниваются по телефону.

«Наша позиция за столом переговоров в действительности довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за переговоры, находясь в этой позиции. Нам необходимо каким-то образом перевернуть ситуацию», заявил Арахамия.

Член украинской делегации добавил, что и в Москве, и в Киеве «четко осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет».

В интервью он также озвучил среднесуточные потери ВСУ. По словам Арахамии, они оцениваются в 200-500 человек. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери. При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с данными Пентагона.