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Бывшего замминистра здравоохранения Астраханской области осудили за халатность

Бывшего замминистра здравоохранения Астраханской области наказали исправительными работами

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Бывшего замминистра здравоохранения Астраханской области осудили за халатность — в качестве наказания суд определил один год и три месяца исправительных работ. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 16 июня, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, фигурантка в конце 2020 года, минуя приемную комиссию, организовала поставки изолирующих халатов одноразового использования и защитных костюмов на сумму 92 миллиона рублей. Эти товары были закуплены вместо плановых и должны соответствовать нормам безопасности для работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности. Фигурантка осознавала, что ни она, ни приемная комиссия не проверяли качество поставляемых материалов.

Экспертиза показала, что халаты не могут использоваться для проведения медицинских процедур, исследований медицинского характера с возбудителями 1-2 групп патогенности. Из-за действий замминистра здравоохранения медработники региона, оказывающие медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией, испытывали нехватку специальных халатов и костюмов. Группу лиц, которая поставила эти товары в медучреждения под видом высококачественных, осудили за мошенничество.

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Леонид Микуляк
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