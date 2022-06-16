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Вышедшие с «Азота» женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе

Вышедшие с «Азота» женщины рассказали, что на заводе находится много иностранных наемников

Фото: Luhansk Region Police / Reuters

На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников. Об этом РИА Новости рассказали женщины, которым удалось выйти из бомбоубежища предприятия.

Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище «Азота» два месяца, на заводе она обратила внимание на иностранных боевиков. Она затруднилась назвать их число. По ее словам, они разговаривали в основном друг с другом, на английском и других иностранных языках.

Женщина также вспоминает, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища, потому что «снаружи опасно, идет какая-то зачистка», а также не пускали на завод ее родственников мужского пола. Анне и Алине удалось выбраться с завода 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.

Ранее вышедший с завода «Азот» по гуманитарному коридору пожилой мужчина рассказал об обстановке на захваченном предприятии. По словам очевидца, задержанным мирным жителям на заводе ничего не сообщили о зеленом коридоре. Пожилой мужчина отказался вернуться на «Азот», чтобы сообщить остальным о зеленом коридоре. По оценкам луганских властей, на объекте до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских. Утверждается, что их используют в качестве живого щита.

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Марина Совина
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