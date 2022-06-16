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Песков назвал бесполезными попытки Запада «задушить» Россию санкциями

Представитель Кремля Песков назвал бесполезными попытки Запада «задушить» Россию санкциями
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости назвал бесполезными попытки Запада «задушить» Россию санкциями.

«Здесь даже можно прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — заявил он.

Ранее Песков заявил об отсутствии российско-американского диалога. По мнению пресс-секретаря российского президента, отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году дело неблагодарное.

Ударная волна


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Марина Совина
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