Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света

В поселке Мирный Кировской области из-за грозы без света остались 365 жилых домов

В поселке Мирный Кировской области из-за непогоды без света остались несколько сотен домов и детский сад. О случившемся в своем Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Александр Соколов.

По словам исполняющего обязанности главы региона, ночью из-за грозы произошли повреждения на объекте территориальных сетевых организаций (ТСО). В итоге без света остались 365 жилых домов, детский сад и амбулатория. Профильные организации занимаются восстановлением электроснабжения.

Вскоре местные власти уточнили, что решили вопрос с одним из повреждений. Специалисты продолжили работу в двух оставшихся местах. Соколов попросил жителей писать в комментариях, если проблема не решится до середины дня.

В мае 2022 года без света из-за стихии остались более 15 тысяч человек в американском городе Андовер, штата Канзас. Сотни жилых построек оказались разрушены. По данным экстренных служб, погибших в результате стихийного бедствия не было.