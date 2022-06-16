Минобороны заявило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и трех пунктов управления ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и трех пунктов управления ВСУ

Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки нанесли удары по трем пунктам управления и пункту ремонта и восстановления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 16 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Сумской области был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1». Представитель военного ведомства также доложил о поражении одного пункта ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

Также в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов на территории Донецкой народной республики (ДНР), пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей, добавил Конашенков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны. 14 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти планируют вывести с территории завода «Азот» в Северодонецке солдат под прикрытием эвакуации мирных граждан.