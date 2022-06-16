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СК расследует дело об убийстве мирных жителей командиром ВСУ Черчиллем

«Ъ»: СК расследует дело в отношении комбата ВСУ Черчилля о гибели 200 жителей Мариуполя

Фото: РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) расследует дело в отношении бывшего командира 1-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Бовы (позывной Черчилль). Об этом в четверг, 16 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным СК, украинский комбат причастен к гибели более чем 200 мирных жителей Мариуполя, которых по его приказу задерживали подчиненные, чтобы выяснить, являются ли они наводчиками, разведчиками или просто сочувствующими армии Донбасса. Независимо от ответа, комбат по рации приказывал расстреливать людей, заявляя, что «своих здесь нет».

Следствие опирается на показания сдавшихся в плен морпехов, из которых следует, что иногда в мирных жителей стреляли, чтобы проверить огнестрельное оружие. В частности, один из сержантов сообщил, что для проверки боеготовности снайперской винтовки он убил мирного жителя, проезжавшего мимо позиций на велосипеде.

11 июня СКР возбудил два уголовных дела против военных ВСУ из-за обстрелов городов Донбасса.

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Владимир Седов
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