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Coca-Cola объявила о прекращении производства и продаж в России

Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в России

Фото: Alexander Sayganov / Globallookpress.com

Дистрибьютор американского производителя газированных напитков Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottle Company (Coca-Cola HBC) объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. Выдержки из заявления компании приводит Reuters.

В релизе говорится, что российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов, однако не уточняется, когда они могут закончиться.

Coca-Cola HBC владеет заводами по производству напитков, принадлежащих Coca-Cola брендов в России и других странах. Помимо непосредственно Coca-Cola она производит и продает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.

В России работают десять заводов Coca-Cola HBC. Американский головной офис объявил о приостановке деятельности в России из-за спецоперации на Украине в начале марта, при этом производство напитков продолжалось.

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Платон Щукин
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