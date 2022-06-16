В Госдуме допустили избрание Медведева президентом Украины

Депутат Госдумы Делягин допустил избрание Медведева президентом Украины

Острая риторика последних недель со стороны заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева вызывает ощущение, что он «рановато начал президентскую кампанию», и при этом, возможно, речь не идет о борьбе за Кремль. Об этом заявил депутат Государственной Думы Михаил Делягин, его слова приводит «Царьград».

«А что это может быть еще? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины», — допустил парламентарий, подчеркнув, что ему «хочется поддержать все, что говорит Дмитрий Анатольевич».

По его словам, сейчас распространено предположение, что Украина будет входить в состав России по частям, по мере перехода под контроль Москвы новых территорий бывшей советской республики. Однако, отметил Делягин, «может быть, есть и другие мысли на этот счет, кто знает…».

Ранее свою версию причин активности Дмитрия Медведева в социальных сетях выразил в беседе с «Лентой.ру» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, скорее всего, тот претендует на новый пост, и его задача сегодня — перевести свою политическую активность в безусловный политический актив.

До этого Медведев, в частности, опубликовал в своем Telegram-канале пост, где выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. Публикация сразу привлекла к себе активное внимание со стороны СМИ.