Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нальчике организовали акцию ко Всемирному дню донора

Акцию по сдаче крови организовали в Нальчике ко Всемирному дню донора

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Акцию по сдаче крови организовали на станции переливания в Нальчике ко Всемирному дню донора. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, организаторами мероприятия, в котором приняли участие жители и гости города разных возрастов, выступили компания «Экологистика» и Госкомитет по тарифам и жилищному надзору. Вначале у активистов брали анализ из пальца, чтобы выяснить, подходит ли кровь для донорства. Затем их направляли на основную процедуру.

Отмечается, что упомянутая акция рассчитана на три дня. Присоединиться к ней может любой здоровый человек старше 18 лет с наличием паспорта.

В марте 2021 года в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Макрон раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.