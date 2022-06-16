В Нальчике организовали акцию ко Всемирному дню донора

Акцию по сдаче крови организовали в Нальчике ко Всемирному дню донора

Акцию по сдаче крови организовали на станции переливания в Нальчике ко Всемирному дню донора. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, организаторами мероприятия, в котором приняли участие жители и гости города разных возрастов, выступили компания «Экологистика» и Госкомитет по тарифам и жилищному надзору. Вначале у активистов брали анализ из пальца, чтобы выяснить, подходит ли кровь для донорства. Затем их направляли на основную процедуру.

Отмечается, что упомянутая акция рассчитана на три дня. Присоединиться к ней может любой здоровый человек старше 18 лет с наличием паспорта.

В марте 2021 года в Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». Во время акции юные читатели городских и районных библиотек смогут посетить выставки, мастер-классы, творческие встречи, а также принять участие в интерактивных играх и викторинах.