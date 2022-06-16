Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков ответил на вопрос о диалоге России и США по Украине

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине не идет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил об отсутствии диалога между Россией и США по Украине.

«Нет, не идет», — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году дело неблагодарное. «Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке», — сказал он.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На месторождении «Газпрома» произошел крупный пожар
Алиев отправил Минскую группу ОБСЕ «на пенсию»
Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Клишас призвал приехать Силуанова в Совфед на «Ладе»
Сирия начала процедуру официального признания ДНР и ЛНР
Лидеры трех европейских стран прибыли в украинский город Ирпень
В ЕК назвали выступающие против членства Украины в Евросоюзе страны
Москвичка умерла после драки с любовницей мужа
Россиянам представят новое приложение
В Египте нашли способ сделать отдых доступнее для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.