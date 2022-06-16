Песков ответил на вопрос о диалоге России и США по Украине

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине не идет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил об отсутствии диалога между Россией и США по Украине.

«Нет, не идет», — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году дело неблагодарное. «Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке», — сказал он.