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В Египте нашли способ сделать отдых доступнее для россиян

Власти Египта планируют запустить лоукост-рейсы для увеличения турпотока из России

Фото: Getty Images

Египетские власти планируют запустить в страну специальные авиарейсы по сниженным ценам для привлечения туристов на курорты республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Египта.

Вопрос увеличения числа отдыхающих премьер-министр Мустафа Мадбули обсудил с главами министерств туризма и гражданской авиации. В ходе совещания чиновники пришли к выводу, что снижение стоимости перевозки сделает отдых для туристов из многих стран, в том числе и россиян, доступнее — меры могут стать решающим фактором для восстановления турпотока, который упал из-за спецоперации на Украине.

«На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряд других стимулов для увеличения турпотока из России, снизившегося вследствие кризиса», — сообщил о найденном решении представитель кабмина Надер Саад.

В Министерстве гражданской авиации отметили, что уже начали переговоры с авиакомпаниями.

Ранее в июне вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал рост интереса россиян к Египту. При этом он отметил, что популярность направления зависит от «объемов перевозки и от их надежности».

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Дарья Рыбак
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