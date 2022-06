Эксперты назвали головную боль признаком пяти опасных заболеваний

ETNT: голова может болеть из-за опухоли головного мозга или проблем со зрением

Эксперты отметили, что головная боль может быть вызвана не только возрастными изменениями: они связали этот признак с развитием пяти опасных заболеваний. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

Так, например, врачи назвали головную боль одним из признаков проблем со зрением. «Одной из наиболее распространенных причин головной боли может оказаться перенапряжение глаз. При напряжении глаз может также наблюдаться зуд, нечеткость зрения, слезотечение. У многих пациентов головные боли при проблемах со зрением возникают из-за условий работы: яркий экран компьютера, тусклое освещение или слишком долгое вглядывание в экран», — уточнил профессор Янг Х. Чой. по его словам, если ежедневная работа требует интенсивно вглядываться в монитор, важно соблюдать правило 20-20-20. Каждые 20 минут нужно делать перерыв на 20 секунд и смотреть на что-то в 20 футах (шести метрах) от себя.

«В отличие от обычной мигрени, глазная мигрень может временно привести к слепоте, светочувствительности, вызывать рвоту и тошноту. Хотя глазная мигрень встречается редко, если ее вовремя не лечить, она может привести к необратимым проблемам со зрением», — предупредил профессор.

По мнению экспертов, голова может болеть также из-за опухоли головного мозга. «У многих людей с опухолью головного мозга боли в голове локализуются в определенной области и обычно усиливаются ранним утром или ночью. Это может быть тупая или сдавливающая боль, которая усиливается при кашле или чихании. Со временем она перестает поддаваться лечению обычными лекарствами, отпускаемыми без рецепта», — объяснили специалисты онкологического центра Моффитта.

Головная боль может также оказаться признаком COVID-19 или симптомом постковидного синдрома. «У некоторых пациентов сильная головная боль держится всего несколько дней, в то время как у других она может длиться несколько месяцев. Это отличается от мигрени, которая представляет собой одностороннюю пульсирующую боль с чувствительностью к свету или звуку, а также тошнотой. Головные боли при постоквидном синдроме бывают сдавливающими и локализуются сразу везде», — отметила невролог Меган Доннелли.

По словам эксперта, боль после удара по голове может быть признаком субдуральной гематомы (внутреннего кровотечения). Этот симптом нельзя игнорировать. «Даже если с момента получения травмы прошла неделя, кровотечение может возникнуть позже. Особенно в том случае, если вы принимаете разжижающие препараты. Даже если вы не принимаете такие препараты, но недавно упали и почувствовали головную боль, то необходимо показаться специалисту. Это может спасти вам жизнь», — уточнила невролог Мэриэнн Мэйс.

Низкий уровень сахара в крови, известный как гипогликемия, может также вызвать неприятные ощущения и мигрень. «Мозг — один из первых органов, страдающих от гипогликемии. Поэтому неудивительно, что мигрень может быть вызвана низким уровнем глюкозы в крови. Могут наблюдаться еще такие симптомы как: спутанность сознания, потливость, тошнота, слабость, головные боли и гипотермия (аномально пониженная температура тела)», — резюмировал профессор Марк Хорсанди.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев назвал дефицит жидкости в организме главной причиной головной боли летом.

