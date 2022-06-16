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Тело россиянина с перерезанным горлом обнаружили в кустах на пляже

В кустах на пляже возле Финского залива нашли тело 19-летнего юноши с перерезанным горлом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В кустах на пляже возле Финского залива обнаружили тело 19-летнего россиянина с перерезанным горлом. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, его нашли примерно в три часа дня 16 июня в парковой зоне в районе улицы Адмирала Черокова. Выяснилось, что молодой человек скончался от резанной раны горла, на его голове эксперты зафиксировали еще несколько порезов. Погибший был зарегистрирован в Коммунаре в Гатчинском районе области.

Позже на Ленинском проспекте сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу — им оказался 16-летний подросток из Красносельского района. По предварительным данным, в полночь 14 июня потерпевший вместе с товарищем распивал спиртное на берегу залива. В какой-то момент они поссорились, после чего подозреваемый разбил бутылку и ее горлышком нанес приятелю ранения головы и шеи.

По факту случившегося возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Фигуранта задержали на двое суток. Известно, что в апреле 2021 года он уже привлекал внимание правоохранителей — тогда после распития алкоголя он похитил пневматическую винтовку.

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Елизавета Новикова
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