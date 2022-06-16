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Китай прокомментировал сообщение о закрытии магазинов Huawei в России

В Китае заявили, что поддерживают коммерческую деятельность своих компаний в России

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Китай поддерживает коммерческую деятельность своих компаний в России, сказала официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, комментируя сообщения о закрытии нескольких магазинов Huawei на территории РФ, передает РИА Новости.

Китай всегда был привержен развитию взаимовыгодного российско-китайского экономического и торгового сотрудничества, заявил она.

В июне появилась информация, что китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в России. По данным РИА Новости, работу прекратили 4 из 19 магазинов.

Первым 29 февраля был закрыт магазин в московском торговом центре «Ривьера». Потом работу прекратили торговые точки в Уфе, Новокузнецке и Ростове-на-Дону. Среди возможных причин называется истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, а также сокращение спроса на продукцию компании в России. Ранее Huawei сократила поставки в Россию телекоммуникационного оборудования.

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Платон Щукин
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