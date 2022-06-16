Минпромторг допустил продажу заводов IKEA за полцены

Замглавы Минпромторга допустил, что IKEA может продать заводы в России со скидкой в 50-60%

Шведская компания IKEA, заявившая об уходе с российского рынка, может продать заводы в стране двумя способами — оформить сделку по рыночной стоимости и получить оплату в рублях либо продать активы за полцены и получить оплату в зарубежном банке. О таких вариантах «Известиям» рассказал замглавы Министерства промышленной торговли России Виктор Евтухов.

Чиновник отметил, что продать производство по рыночной цене, которая была актуальна до начала спецоперации, уже вряд ли получится. «Поэтому здесь IKEA придется проявить чудеса договороспособности, возможности предложить оптимальные условия, может быть, с рассрочкой платежей по выкупу этих заводов. Может быть, передать их в принципе менеджменту, как делали многие другие компании», — отметил Евтухов.

Если компания решит продавать бизнес с дисконтом, то тогда, возможно, правительственная комиссия примет решение о возможности оплаты за рубежом. Евтухов оценил потенциальную скидку примерно в 50-60 процентов. Он добавил, что в этом случае сделка не будет оформлена за символическую плату как в случае с продажей бизнеса Renault за два рубля.

Чиновник также назвал потенциальных покупателей бизнеса — ими могут стать компании лесопромышленного комплекса, а также розничные продавцы мебели, такие как «Леруа Мерлен» и Hoff. «Пока нет шорт- или лонглиста претендентов на заводы, компания лишь вчера заявила о сокращении бизнеса, я сам узнал об этом четыре дня назад», — отметил он.

Один из крупнейших продавцов и производителей мебели и товаров для дома IKEA объявил о решении продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране 15 июня, работа магазинов была приостановлена после начала военной операции России на Украине.