Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В законопроект о контроле за иноагентами предложили внести изменения

Пискарев: при подготовке законопроекта об иноагентах учтут предложения бизнес-сообщества
Василий Пискарев

Василий Пискарев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

При подготовке ко второму чтению законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», будут учтены предложения предпринимателей и объединений работодателей. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Мы предложим (...) уточняющие поправки с учетом тех предложений, которые есть у бизнес-сообщества. В частности, в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, предлагается включить объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и расширить перечень физических лиц, на которых не распространяется статус иноагента», — рассказал Пискарев после встречи в Госдуме с представителями Торгово-промышленной палаты России, РСПП и общественных организаций предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России».

По его словам, закон хотят дополнить новой статьей, разъясняющей критерии, на основании которых будут включать в реестр аффилированных с иноагентами лиц, а также уточнить момент приобретения соответствующего статуса. Депутат также рассказал, что в законопроект могут внести и другие поправки, срок для подачи которых еще не истек.

«В целом законопроект соответствует сложившейся международной практике и действующему в других странах законодательству по защите суверенитета», — подчеркнул Пискарев.

Ранее 7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект о контроле за иноагентами, обобщающий нормы контроля, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На месторождении «Газпрома» произошел крупный пожар
Алиев отправил Минскую группу ОБСЕ «на пенсию»
Соцсеть Likee оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Клишас призвал приехать Силуанова в Совфед на «Ладе»
Сирия начала процедуру официального признания ДНР и ЛНР
Лидеры трех европейских стран прибыли в украинский город Ирпень
В ЕК назвали выступающие против членства Украины в Евросоюзе страны
Москвичка умерла после драки с любовницей мужа
Россиянам представят новое приложение
В Египте нашли способ сделать отдых доступнее для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.