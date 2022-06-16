В законопроект о контроле за иноагентами предложили внести изменения

Пискарев: при подготовке законопроекта об иноагентах учтут предложения бизнес-сообщества

При подготовке ко второму чтению законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», будут учтены предложения предпринимателей и объединений работодателей. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Мы предложим (...) уточняющие поправки с учетом тех предложений, которые есть у бизнес-сообщества. В частности, в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, предлагается включить объединения работодателей и торгово-промышленные палаты и расширить перечень физических лиц, на которых не распространяется статус иноагента», — рассказал Пискарев после встречи в Госдуме с представителями Торгово-промышленной палаты России, РСПП и общественных организаций предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России».

По его словам, закон хотят дополнить новой статьей, разъясняющей критерии, на основании которых будут включать в реестр аффилированных с иноагентами лиц, а также уточнить момент приобретения соответствующего статуса. Депутат также рассказал, что в законопроект могут внести и другие поправки, срок для подачи которых еще не истек.

«В целом законопроект соответствует сложившейся международной практике и действующему в других странах законодательству по защите суверенитета», — подчеркнул Пискарев.

Ранее 7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект о контроле за иноагентами, обобщающий нормы контроля, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению.