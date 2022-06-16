Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Лавров заявил, что ЕС отступит от правил из-за предоставления статуса кандидата Украине

Если власти Евросоюза решатся предоставить Украине статус кандидата на членство в объединение, это будет означать их отказ от собственных правил, лежащих в основе сообщества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цитату приводит ТАСС.

«Если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями», — считает министр. Он не пояснил, какие конкретно критерии имеет в виду.

Лавров также напомнил, что в середине нулевых годов ЕС и НАТО оправдывали свое расширение на восток желанием помочь странам Восточной Европы и Прибалтики, у которых «сформировались фобии» за время существования СССР. Тем не менее вступление в альянс и союз не успокоило эти страны, а, наоборот, усилило местную русофобию, считает Лавров.