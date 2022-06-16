В Кремле ответили на вопрос о возможности ядерной войны

Представитель Кремля Песков о ядерной войне: СМИ не должны задавать такие вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости ответил на вопрос о возможности ядерной войны.

«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине не ведется. По его словам, отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке, поэтому говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году дело неблагодарное.

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