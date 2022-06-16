Лавров заявил о попытках сделать из Молдавии «вторую Украину»

Глава МИД России Лавров уверен, что из Молдавии хотят сделать «вторую Украину»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что из Молдавии хотят сделать «вторую Украину». Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой «потребительский подход» со стороны властей Молдавии показателен. «Когда заявляют: "Давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в Содружестве Независимых Государств", и прочие заявления», — сказал Лавров.

Такой подход глава МИД назвал «попрошайничеством» и напомнил о попытках молдавских властей сбить цену на российский газ и отсрочить платежи. Он также отметил, что большая часть населения страны не разделяет такую позицию руководства.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Европейский союз. Европарламент также поддержал интеграцию Молдавии в единый рынок ЕС.