Глава ЛНР назвал готовую признать независимость республики страну

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Сирия готова признать независимость республик Донбасса

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Сирия и ряд других государств готовы признать независимость республик Донбасса. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сирия готова. Во всяком случае, президент Сирии делал заявление, что готов признать ДНР, соответственно, безусловно, и ЛНР. На стадии возможной подготовки еще ряд стран», — рассказал Пасечник.

По словам главы республики, ЛНР готова сотрудничать с государствами, которые «лояльно относятся и верят» ей, а также противостоят «украинскому фашизму и тому беспределу, который на сегодняшний день происходит на территории Украины».

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад приказал МИД Сирийской Арабской Республики (САР) официально признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

