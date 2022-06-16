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L'Occitane продали россиянам

Французскую сеть косметических магазинов L'Occitane продали российским топ-менеджерам

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский филиал французской сети косметических магазинов L'Occitane продан его топ-менеджерам, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Новыми собственниками российских магазинов стали гендиректор российского филиала «Л’Окситан Рус» Ростислав Коваленко, которому принадлежит 31 процент, а также топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов (по 23 процента).

При этом доли новых собственников находятся в залоге у зарегистрированной в Люксембурге материнской компании холдинга L'Occitane International. Другие подробности сделки не приводятся.

По словам Коваленко, существующих запасов хватит более чем на год бесперебойной работы. Ранее французская компания заявляла, что отказывается от поставок продукции в Россию.

О закрытии магазинов L'Occitane в России стало известно в апреле. В июне все магазины возобновили работу под новой вывеской — «Л’Окситан».

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Платон Щукин
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