Фестиваль лотосов пройдет на каспийском побережье в Калмыкии

На берегу Каспийского моря в Калмыкии пройдет фестиваль лотосов

В Калмыкии на берегу Каспийского моря пройдет фестиваль лотосов. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава республики Бату Хасиков, передает РИА Новости.

«Мы в Калмыкии придумали календарь мероприятий на весь год. Следующее мероприятие в августе, оно будет называться "Фестиваль лотосов", который будет проходить на побережье Каспия», — рассказал Хасиков.

По его словам, новое мероприятие в регионе решили провести из-за успеха другого проходящего на территории Калмыкии события — фестиваля тюльпанов. Как отметил Хасиков, этот фестиваль уже успел стать визитной карточкой республики — в этом году его посетили порядка 80 тысяч туристов.

Фестиваль тюльпанов прошел в Калмыкии со 2 апреля по 2 мая. В нем были задействованы сразу 15 площадок, на которых посетителям предлагалось продегустировать блюда национальной кухни, а также понаблюдать за выступлениями местных артистов.