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Момент нападения россиянки на жену любовника попал на видео

Камера сняла момент убийства москвичкой жены любовника; следствие предъявит ей обвинение

Момент нападения россиянки на жену любовника в Москве попал на видео. Уличная камера сняла преступление, запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны две женщины, которые спорят, потом одна из них набрасывается на вторую и валит на землю, затем она уходит, а соперница остается лежать.

Подозреваемая задержана правоохранительными органами, следствие планирует предъявить ей обвинение в убийстве.

Ранее 16 июня сообщалось, что супруга и любовница одного мужчины встретились у подъезда жилого дома на Херсонской улице в ночь на 16 июня. Встреча переросла в скандал, а затем и в конфликт с поножовщиной. В ходе этой потасовки любовница ударила соперницу ножом в шею и сбежала с места преступления. Подозреваемая ушла домой, где постирала одежду, в которой находилась в момент убийства. Одежда изъята, по ней назначены необходимые судебные экспертизы. Пострадавшая скончалась от полученной раны.

Свидетелем потасовки стал сосед погибшей, он вызвал медиков и полицию, а также помог правоохранителям установить личность преступницы.

Что делать?
Любовь Ширижик
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