Макрон рассказал о подробностях визита на Украину

Президент Франции Макрон планирует встретиться с Зеленским в ходе визита на Украину

В ходе визита на Украину президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и посетить места проведения военных действий. О подробностях поездки президент Франции рассказал в эфире телеканала BFMTV.

«Мы проведем встречу с президентом Зеленским, как только прибудем на место военных действий, а также ряд других встреч»,— рассказал он о совместных переговорах. Макрон добавил, что этим визитом европейские лидеры трех государств хотели выразить поддержку властям Украины.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта. Подготовка визита заняла несколько недель.