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В Госдуме приготовились к организации слушаний по развитию «Сделано в России»

Слушания в ГД РФ по развитию «Сделано в России» выработают «большие стратегические оси»
ЦиклВ новой реальности

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Фракция «Новые люди» в Госдуме готова организовать парламентские слушания по вопросу развития всероссийского движения в поддержку отечественных брендов «Сделано в России». Об этом заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, слова которого приводит пресс-служба фракции в четверг. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая ранее на сессии Петербургского международного экономического форума, руководитель движения «Сделано в России» Михаил Садченков заявил о планах инициировать слушания в Госдуме, посвященные развитию проекта и тому, какие «системные меры он должен включать для поддержки предпринимателей».

«Готовы взять на себя организацию таких парламентских слушаний на площадке Государственной Думы с представителями бизнеса, министерств, различных политических партий. Потому что только вместе можно выработать и тактические решения, которые сейчас помогут, и в то же время большие стратегические оси, которые позволят нам в целом развивать страну», ― отметил Нечаев.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир ― новые возможности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Григорий Шугаев
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