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Купленный женщиной во время отпуска щенок оказался медведем

Daily Mirror: в Китае женщина купила мастифа, который оказался гималайским медведем

Фото: Miroslav Kushnirenko / Globallookpress.com

Жительница китайской провинции Юньнань купила щенка, который оказался гималайским медведем. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2020 году Су Юнь во время отпуска приобрела, как она думала, щенка тибетского мастифа. Сначала женщина обратила внимание на прожорливость питомца: «Он съедал ящик фруктов и два ведра лапши каждый день. Чем больше он рос, тем больше становился похож на медведя. Я немного боюсь медведей».

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Затем любивший поесть «мастиф» начал ходить на задних лапах. Тогда Юнь обратилась за консультацией в службу спасения животных, чтобы понять, кого же она все-таки купила. Сотрудники службы идентифицировали животное как находящегося под угрозой исчезновения азиатского черного или гималайского медведя. В ходе осмотра выяснилось, что медведь весит 113 килограммов.

Поскольку дикие звери не должны жить в неволе, китаянка передала питомца в центр спасения диких животных, где он учится добывать себе пропитание и жить среди сородичей.

Гималайских медведей отличает белая шерсть на груди, стройное телосложение, тонкая остроносая морда и большие округлые уши. Средней вес животных — от 120 до 140 килограммов. Этот вид обитает на территории Японии, Вьетнама, Тайваня, Пакистана, Ирана, в Корее, в российском Приморье, на юге Китая и в отдельных регионах Афганистана. Медведи могут проявлять агрессию, защищая себя, свою территорию и потомство.

Некоторые подвиды гималайского медведя занесены в Международную Красную книгу. В Китае, Корее, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме гималайских медведей разводят на фермах ради желчи. Бизнес по ее добыче запрещен в большинстве стран, однако существует нелегально.

Ранее сообщалось, что пара взяла из питомника большую собаку и сделала неожиданное открытие. К всеобщему удивлению оказалось, что они приютили не обычную собаку, а волкособа — гибрида волка и собаки, предположительно хаски.

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Евгения Черкасова
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