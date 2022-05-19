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Пара взяла из питомника большую собаку и сделала неожиданное открытие

Daily Mirror: пара взяла собаку из питомника в Калифорнии и сделала неожиданное открытие

Фото: Marek Szturc / Unsplash

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, как ее родители взяли из питомника большую собаку и сделали неожиданное открытие. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 1987 году опечаленные смертью немецкой овчарки по кличке Копс супруги решили завести нового питомца и отправились в калифорнийский приют для животных Пало-Альто. По словам дочери, родители хотели крупную собаку и поэтому остановились на 45-килограммовом животном. Собаку назвали Мейзел, сокращенно от «Мазаль тов» (фраза на иврите, используемая для поздравления с каким-либо событием — прим. «Ленты.ру»).

Мейзел оказалась очень умной и знающей почти все команды. Однако она не спешила беспрекословно выполнять просьбы хозяев и думала, прежде чем подчиниться. Пес отличался независимостью, любил в одиночку прогуливаться по окрестностям и возвращаться домой к обеду. «Большинство собак лают на белок или гоняются за ними. Мейзел же выследила и поймала одну, а затем преподнесла ее моей матери», — вспомнила женщина.

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Вскоре хозяева поняли, что Мейзел сильно отличается от всех собак, которые у них были до нее. Однажды они повезли питомицу на плановый осмотр в клинику и поделились своими наблюдениями с ветеринаром. К всеобщему удивлению оказалось, что они взяли из приюта не обычную собаку, а волкособа — гибрида волка и собаки, предположительно, хаски.

Поскольку супруги умели обращаться с собаками, они решили оставить Мейзел, несмотря на ее волчьи корни и предостережения ветеринаров. Но все складывалось хорошо, а когда хозяйка забеременела, заботливая питомица начала ловить белок и приносить их будущей родительнице. А после появления на свет ребенка, Мейзел стала для него второй матерью. «Она играла со мной на одеяле, сидела под моим стулом во время еды, спала под моей кроваткой, учила меня ходить, позволяя мне цепляться за ее мех и шаркать вокруг», — с благодарностью отметила выросшая дочь женщины.

Мейзел умерла во сне в возрасте 19 лет. Семья тяжело переживала смерть любимой собаки.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании познакомилась в пабе с голубем, забрала его домой и сделала своим питомцем. Несмотря на возможность улететь, птица предпочла остаться с ней.

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Рузанна Акмалтдинова
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