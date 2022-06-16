Россиянина убили металлическим прутом возле ночного клуба

В Улан-Удэ 31-летнего мужчину убили металлическим прутом возле лаундж-бара в центре города

В Улан-Удэ задержали 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 31-летнего россиянина возле ночного клуба в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 июня во дворе у лаундж-бара «Feliciti» на улице Ленина между несколькими нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки фигурант оторвал от забора металлический прут и несколько раз ударил им потерпевшего по голове. Очевидцы вызвали скорую, россиянина госпитализировали, однако из-за полученных травм он скончался в больнице.

Решается вопрос о помещении обвиняемого в СИЗО. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти.