Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина убили металлическим прутом возле ночного клуба

В Улан-Удэ 31-летнего мужчину убили металлическим прутом возле лаундж-бара в центре города

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Улан-Удэ задержали 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 31-летнего россиянина возле ночного клуба в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 14 июня во дворе у лаундж-бара «Feliciti» на улице Ленина между несколькими нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки фигурант оторвал от забора металлический прут и несколько раз ударил им потерпевшего по голове. Очевидцы вызвали скорую, россиянина госпитализировали, однако из-за полученных травм он скончался в больнице.

Решается вопрос о помещении обвиняемого в СИЗО. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Россия допустила остановку «Северного потока»
Россиянам представят новое приложение
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаренного на Вечном огне мяса
Украина заявила о готовности вернуть Крым с помощью западного оружия
Участник попытки пересадить чиновников на российские авто назвал причину неудачи
Финские супермаркеты в России превратят в «Перекресток»
Россия модернизирует «антидронные чемоданчики»
В Центробанке оценили необходимость специального ослабления рубля
Сотни домов и детский сад в российском регионе остались без света
В ЛНР обвинили Украину в срыве эвакуации из Северодонецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.